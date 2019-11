Irão prendeu oito manifestantes acusados de ligações à CIA

A 15 de novembro, o Governo do Irão triplicou o preço da gasolina, o que provocou uma série de distúrbios © Reuters

O Ministério dos Serviços de Informações do Irão anunciou esta quinta-feira a detenção de oito pessoas, incluindo dois suspeitos colaboradores da CIA que tentaram recolher informações sobre os recentes distúrbios no país.

Um comunicado divulgado pela televisão estatal refere que seis pessoas foram detidas quando participavam nas manifestações "cumprindo ordens da CIA" e outros dois indivíduos foram presos quando se preparavam para abandonar o Irão com a intenção de transmitir informações destinas aos serviços de informações norte-americanos.

Os detidos, segundo o mesmo texto, "tinham recebido treino em diferentes países e foram financiados pela CIA" para obterem informações fazendo-se passar por "jornalistas cidadãos".

As autoridades iranianas acusaram os Estados Unidos, Israel e a Arábia Saudita, assim como os descendentes da dinastia imperial Phalevi, a última do Irão, de instigarem os protestos no país.

Os serviços de informações iranianos acusam também o grupo da oposição Muyahidin Jalqpor de ter "instigado" os protestos contra o aumento do preço da gasolina.

A 15 de novembro, o Governo do Irão triplicou o preço da gasolina, o que provocou uma série de distúrbios e críticas contra o regime teocrático no poder desde 1979. Os protestos foram reprimidos pelas forças policiais.

De acordo com a Amnistia Internacional, pelo menos 143 manifestantes morreram em mais de 20 cidades do Irão na sequência do "uso excessivo" da força. O Governo de Teerão ainda não se referiu ao número de mortos ou feridos. As autoridades iranianas também não divulgaram o número total de detidos, apesar de um relatório preliminar indicar que mais de mil pessoas foram presas.

Para evitar a organização das manifestações, o Governo bloqueou o acesso à internet a 16 de novembro.