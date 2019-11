Irão pune associados a televisão de língua persa que transmitiu protestos no país

Protestos no Irão © Reuters

Por Lusa 26 Novembro, 2019 • 15:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Irão impôs medidas punitivas a indivíduos associados a um canal de televisão, com sede em Londres, que exibiu imagens dos protestos contra o Governo iraniano.

A página oficial do poder Judiciário indicou que impôs "restrições judiciais e legais" a bens de indivíduos associados ao canal Iran International, sem dar detalhes.

Segundo a agência de notícias Associated Press, o canal de televisão em causa está vinculado à Arábia Saudita. O Irão tem acusado repetidamente a Arábia Saudita e as nações ocidentais de fomentarem a agitação no seu território.

O canal, que transmite em língua persa, exibiu vários vídeos dos protestos antigovernamentais que eclodiram no Irão, na semana passada, devido ao aumento no preço dos combustíveis.

A organização não-governamental de direitos humanos Anistia Internacional (AI) já havia denunciado que pelo menos 143 pessoas foram mortas e que as forças de segurança dispararam contra manifestantes desarmados.

Em 2017, a BBC apresentou uma queixa às Nações Unidas contra o Irão por bloquear os ativos de mais de 150 pessoas ligadas ao seu serviço persa.