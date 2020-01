Irão quer coordenação das Forças Armadas para evitar tragédias como abate do avião

Num discurso durante uma reunião de gabinete, o Presidente disse que é necessário "aceitar a responsabilidade e ser honesto" © EPA

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, pediu esta quarta-feira uma maior "coordenação e supervisão" das Forças Armadas para garantir que uma tragédia como o derrube do avião ucraniano com 176 pessoas a bordo "não volte a acontecer" no Irão.

Num discurso durante uma reunião de gabinete, o Presidente disse que é necessário "aceitar a responsabilidade e ser honesto" com a população que sofre com a catástrofe.

É também essencial, continuou Rohani, revisitar as leis e os sistemas de defesa aérea, entre outros, porque o abate por engano a 8 de janeiro de um avião ucraniano foi "inaceitável e trágico".

Rohani referiu que no processo judicial para esclarecer todas as causas do incidente também devem estar envolvidas as Forças Armadas.

A Guarda Revolucionária iraniana assumiu que o avião foi confundido com um míssil de cruzeiro.

"Precisamos que as Forças Armadas mantenham a nossa segurança, precisamos fortalecê-las, mas é necessária mais coordenação e supervisão para garantir às pessoas e ao mundo que isso não acontecerá novamente", enfatizou

O abate do UIA Boeing 737-800, que cobria a rota Teerão-Kiev, matou 176 passageiros e tripulantes, muitos deles iranianos, o que gerou uma onda de descontentamento popular.

Referindo-se aos protestos dos últimos dias, que apontaram suas críticas diretamente ao sistema islâmico do país, Rohani aceitou que a população estivesse "zangada".

Portanto, o Presidente iraniano pediu "unidade nacional" e que se evite olhar "de modo partidário" a morte dos ocupantes do avião e o recente assassínio do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque dos Estados Unidos a Bagdad a 3 de janeiro.

Ambos foram "grandes perdas para toda a nação", disse ainda Rohani.