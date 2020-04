Irão regista mais 125 mortes num total de 70 mil infetados

© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

O Irão anunciou este sábado mais 125 mortes devido ao novo coronavírus, elevando para 4.357 o número oficial de mortos no país, um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19 no Médio Oriente, anunciou o Governo.

O porta-voz do Ministério da Saúde do país, Kianouche Jahanpour, no balanço diário sobre o novo coronavírus, adiantou que há 70.029 infetados.

Do total de pessoas infetadas com o novo coronavírus, 1.837 são novos casos, o que reflete uma diminuição de novas infeções quando comparadas com o aumento do dia anterior, de 1.972 casos, após nove dias consecutivos de descida desse indicador.

No total, o Irão realizou 251.703 testes para a doença covid-19, adiantou o porta-voz, e 41.947 pacientes hospitalizados já recuperaram da doença, mas outros 3.987 continuam em estado crítico.

Segundo a agência noticiosa AP, o Irão começou a reabrir este sábado departamentos do Governo, após um breve encerramento de estabelecimentos decretado em todo o país para ajudar a conter o surto de coronavírus no Médio Oriente.

As autoridades ordenaram que a maioria das agências governamentais e todas as empresas não essenciais permanecessem fechadas por uma semana após o feriado de Noruz (festa tradicional da Ásia Central que celebra o Ano Novo do calendário persa) terminar, em 4 de abril.

Escritórios do Governo fora da capital, Teerão, reabriram hoje com a chegada de dois terços dos funcionários, mantendo-se os restantes a trabalhar de casa, segundo a imprensa estatal do país, citada pela AP.

As mulheres com filhos pequenos tiveram prioridade na decisão de quem faz teletrabalho, enquanto as empresas fora da capital também foram autorizadas a reabrir hoje, o primeiro dia da semana de trabalho naquele país.

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) já matou cerca de 103.000 pessoas em todo o mundo e infetou mais de 1.700.770 em 193 países e territórios.

