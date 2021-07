Irão regista novo máximo de infeções em 24 horas

© EPA

Por Lusa 26 Julho, 2021 • 12:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número diário de infeções de Covid-19 aumentou no Irão ultrapassando, no domingo, os 30 mil casos, anunciou hoje o ministro da Saúde iraniano. Na semana passada já se tinha verificado um valor máximo respeitante a infeções contabilizadas num período de 24 horas.

No domingo, o Irão registou 31.814 novos casos de contágio.

No país contam-se 3.723.246 casos de Covid-19 desde o início da crise sanitária.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.156.164 mortos em todo o mundo, entre mais de 193.687.980 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da República Popular da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.