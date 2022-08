Irão respondeu à proposta apresentada pela UE para salvar pacto nuclear

© Atta Kenare/AFP

O Irão respondeu à proposta apresentada pela União Europeia (UE) para salvar o pacto nuclear, noticiaram esta terça-feira os media iranianos.

"O Irão enviou a resposta ao alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell", informou a agência noticiosa iraniana Mehr, avançando que Teerão "expressou os seus pontos de vista sobre as questões que ainda estão por resolver nas conversações".

"Há diferenças em três questões, e os EUA mostraram flexibilidade em duas delas, mas devem ser incluídas no texto", disse a agência noticiosa oficial IRNA.

"A terceira questão está relacionada com as garantias do acordo", acrescentou a IRNA.

As grandes potências aguardam a resposta de Teerão a uma proposta de acordo apresentada a 26 de julho pelo chefe da diplomacia da União Europeia.

Após vários meses de impasse, os diplomatas de todas as partes no acordo (Irão, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha) regressaram a 04 de agosto à capital austríaca para mais uma tentativa de salvar, sob a égide da UE, o acordo concluído em 2015.

O pacto destina-se a assegurar que o programa nuclear iraniano se destina apenas a usos civis, depois de o Irão ter sido acusado de tentar desenvolver armas atómicas, apesar dos seus desmentidos.

Mas, após a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo em 2018, durante a Presidência de Donald Trump, e da reimposição das sanções norte-americanas ao Irão, Teerão afastou-se gradualmente do cumprimento das obrigações consagradas no texto.

O objetivo das negociações, nas quais os Estados Unidos participaram de forma indireta, é retomar o processo.

Na terça-feira, o porta-voz de Borrell instou Teerão e Washington a tomarem "uma decisão rápida" sobre o compromisso final elaborado em Viena, indicando tratar-se de uma questão de "pegar ou largar".

Persiste um grande obstáculo: o Irão exige o encerramento da questão das instalações não-declaradas, onde foram identificados vestígios de urânio enriquecido.