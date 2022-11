Iraque: a invasão dos EUA após 19 anos

Em março de 2003, as forças dos Estados Unidos e do Reino Unido invadiram o Iraque com um principal objetivo de encontrar armas de destruição em massa do regime de Saddam Hussein, que nunca foram encontradas. O conflito durou oito anos, entre a invasão em 2003 e a saída das últimas tropas de combate dos Estados Unidos, em 2011. Após 19 anos, recorde algumas das imagens de Alfredo Cunha captadas na cidade de Nassíria, no sul do Iraque, onde esteve o contingente português da Guarda Nacional Republicana.