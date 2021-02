Irlanda prolonga confinamento até abril mas abre escolas por fases

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin © Julien Behal/AFP

A Irlanda anunciou esta terça-feira o prolongamento do atual confinamento até pelo menos 05 de abril devido à pandemia, avançando, no entanto, com a abertura por fases das escolas primárias e secundárias a partir da próxima segunda-feira.

A decisão relativa à prorrogação do confinamento, decretado em 06 de janeiro, representa mais um mês do que estava previsto inicialmente nos planos do executivo irlandês.

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, justificou a decisão com o número de casos diários da doença Covid-19 ainda verificado no país, que se mantém alto, mas também com a incidência naquele território da denominada variante inglesa do SARS-Cov-2 (detetada pela primeira vez em setembro de 2020 no sudeste de Inglaterra), que é identificada como mais contagiosa.

Em 05 de abril, segundo indicou Micheál Martin, o governo de coligação irlandês irá avaliar novamente a situação no país e determinar, caso se confirmem progressos no combate à Covid-19, um plano detalhado para um desconfinamento.

Segundo alguns especialistas, este plano devia ser adiado pelo menos até ao início de maio.

Apesar do prolongamento do atual confinamento, o Governo irlandês decidiu avançar com uma abertura faseada das escolas a partir de segunda-feira.

Os primeiros anos do ensino primário e o último ano do ensino secundário regressam às salas de aulas na segunda-feira, enquanto os restantes graus de ensino serão retomados em quatro fases já determinadas, entre 08 de março e 12 de abril.

O comércio não essencial, a construção e a restauração/hotelaria (que só pode fornecer serviço de take away) vão permanecer encerrados até pelo menos 05 de abril.

Do mesmo modo, continua a ser proibido viajar para o estrangeiro sem um motivo essencial, infração que é punida com uma coima de 2.000 euros.

Os números mais recentes da Irlanda, divulgados hoje, indicam o registo de mais 45 óbitos associados à doença Covid-19, o que eleva o número total de mortes no país desde o início da crise pandémica para 4.181.

Os dados também indicam que foram detetados 575 novos casos de infeção, com o país a totalizar 216.300 casos.

Já a incidência acumulada num período de 14 dias é de 240,4 casos por cada 100.000 habitantes, a menor desde o pico de quase 1.500 casos que foi registado em 08 de janeiro, dois dias depois do início do terceiro confinamento decretado no país.

A pandemia da doença Covid-19 provocou pelo menos 2.474.437 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado em dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

