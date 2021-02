Isabel II pressionou governo britânico para manter escondida a fortuna pessoal

© Glyn Kirk/AFP

A Rainha Isabel II pressionou, com sucesso, o Governo britânico a mudar um projeto de lei com o fim de esconder a sua riqueza privada "embaraçosa" do público, de acordo com documentos descobertos pelo jornal The Guardian.

A publicação consultou, nos arquivos nacionais, uma série de memorandos que revelam que o advogado da rainha pressionou ministros para que alterassem a legislação, isto com o objetivo de impedir que a riqueza privada da soberana fosse escrutinada.

Após esta intervenção, o Governo inseriu uma cláusula na lei para permitir a possibilidade de isentar as participações de chefes de Estado em empresas das novas medidas de transparência. Com esta alteração, foi colocado um véu de sigilo sobre as participações e investimentos privados da Rainha até pelo menos 2011.

O The Guardian conta que o acordo foi arquitetado na década de 70, durante o governo de Edward Heath e as evidência sobre a existência de um lobby foram detetadas quando jornalistas da publicação estavam a investigar o uso, pela família real, de um procedimento parlamentar misterioso, conhecido como o "consentimento da Rainha", para influenciar secretamente a criação ou alteração de leis.

Este procedimento exige que os ministros alertem a Rainha sempre que a legislação possa afetar os interesses privados da Coroa, mas os documentos consultados sugerem que este processo de consentimento, que permite à Rainha e advogados ter conhecimento antecipado dos projetos de lei que chegam ao Parlamento, viabilizou que a soberana fizesse lobby secretamente para provocar alterações legislativas.

Entre a correspondência analisada pelo The Guardian está uma carta em que um funcionário público do Departamento de Comércio escreve que falou com o advogado da Rainha sobre a preocupação dos seus clientes com o risco de divulgação de informações aos diretores de uma empresa, aos acionistas e ao público em geral, sobretudo porque revelar essas informações a qualquer pessoa seria "constrangedor".

No mês seguinte, o governo de Edward Heath apresentou uma proposta engenhosa para resolver o problema da Rainha.