Israel diz que míssil disparado pela Síria não era dirigido ao reator nuclear

O exército israelita disse esta quinta-feira que o míssil sírio disparado em direção ao seu território e que ativou as sirenes de ataque perto do seu reator nuclear ultrassecreto resultou de um disparo falhado e não de um ataque deliberado.

O míssil atingiu o sul de Israel no início da manhã de hoje e implicou uma resposta israelita com ataques aéreos à bateria do míssil e a outros alvos na Síria.

O porta-voz do exército, general Hidai Zilberman, disse a correspondentes militares que a força aérea israelita já operava no espaço aéreo sírio quando o míssil foi disparado.

Indicou ainda que o projétil, identificado como um míssil SA-5 de origem russa, falhou o alvo e efetuou cerca de 300 quilómetros antes de explodir no sul de Israel.

"Não houve a intenção de atingir o reator nuclear em Dimona", indicou Zilberman, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP).

Nesta última incursão israelita contra os arredores de Damasco, pelo menos quatro soldados do exército sírio ficaram feridos.

Por sua vez, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou, em comunicado, que esta manhã fortes explosões foram ouvidas na área de Dameer, a leste de Damasco, onde um número indeterminado de mísseis atingiu uma base aérea de forças leais ao presidente Bashar al Assad.

De acordo com a ONG britânica, com uma ampla rede de colaboradores no terreno, o impacto destruiu várias baterias de defesa aérea localizadas na base e causou algumas baixas nas fileiras das forças sírias, cujo número concreto não foi especificado.

Israel ataca com frequência as forças leais a Assad e milícias xiitas libanesas ou iranianas a ele aliadas, cuja presença na Síria as autoridades israelitas consideram uma ameaça à sua segurança.

A última ação deste género ocorreu no passado dia 08, quando três pessoas foram mortas perto da capital devido ao lançamento de mísseis da aviação israelita contra um depósito de armas supostamente pertencente a milícias ligadas ao Governo de Al Assad.