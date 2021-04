Israel: primeiro-ministro julgado enquanto partidos o apoiam para formar governo

© Reprodução parcial da capa do jornal Jerusalem Post

No diário catalão La Vanguardia, a ministra das finanças espanhola admite que o crescimento económico do país vai ser menor do que o previsto, em parte por causa da nova onda da Covid e que nos próximos dois anos o país vai endividar-se em 150 mil milhões...

No ABC, a comunidade de Madrid tentou a compra de vacinas Sputnik... o conselheiro de saúde reuniu-se três vezes com representantes do fármaco russo... o objetivo de Ruiz Escudero era explorar negociações ante a inoperância do governo central...

CIS em Espanha é com C e é de sondagens... vaticina um empate nas eleições em Madrid a 4 de maio e por isso, a esquerda rearma-se, lemos na capa do El País, ou seja, anima-se... a esquerda está na oposição em Madrid há 25 anos... em destaque neste jornal embora sem chamada à primeira página é a tensão no Mediterrâneo que os líderes europeus procuram apaziguar... hoje Úrsula Von Der Leyen e Charles Michael reúnem-se com o presidente turco Recep Tayyp Erdogan... no radar das preocupações europeias e americanas está a nova escalada de guerra no leste da Ucrânia com separatistas russos, na perspetiva de Kiev e do ocidente.

No La Libre da Bélgica, "nuclear, energia verde? O debate que divide a Europa"...

Europa-Turquia, a reconciliação impossível? Pergunta em manchete o diário francês Figaro... visita de Von Der Leyen e Charles Michel a Ancara depois de um 2020 explosivo...

No Le Monde, Estados Unidos, a hora da retoma... com a vacinação em massa e o plano de recuperação económica de Joe Biden, os sinais de forte ressurgimento económico multiplicam-se pelo país.

A verdadeira alma da América está em julgamento, a frase no cartaz ê acompanhada de uma bandeira dia Estados Unidos a ser rasgada... a notificaras manchete no USA Today e está relacionada com o julgamento do polícia Derek Chauvin, acusado da morte de George Floyd.

Outros julgamentos para a história... no Jerusalém Post... primeiro-ministro a ser julgado enquanto os partidos o apoiam para formar governo. Lapid e Bennett falham perto de acordo, dando vantagem a Netanyahu. No banco dos réus por corrupção, escreve o jornal sobre o mesmo Netanyahu, citando os procuradores: "o arguido abusou do poder entregando benefícios ilegais". Uma análise neste diário Israelita do comportamento gestual do primeiro-ministro na sessão de 6 horas e meia a que assistiu apenas uma pequena parte, revela que Netanyahu esteve sempre sem transparecer qualquer emoção e de braços cruzados.

A Folha de Pernambuco, no Brasil, fala em auxílio menor no pior momento da pandemia. O auxílio emergencial do governo Bolsonaro é de apenas 15% do que aconteceu em 2020. Hoje começam as transferências para as pessoas nascidas em janeiro.