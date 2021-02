Israel prolonga confinamento até ao final desta semana

O terceiro confinamento em Israel está em vigor desde 27 de dezembro © Jack Guez/AFP

Israel prolongou esta segunda-feira o confinamento até ao final desta semana. A decisão do Governo de Netanyahu surge numa altura em que o país já vacinou mais de três milhões de pessoas.

Em comunicado, o Governo israelita informa também que está marcada para esta quarta-feira uma nova reunião para avaliar um eventual prolongamento do confinamento que está em vigor desde 27 de dezembro. Este já é o terceiro confinamento desde o início da pandemia.

Com pouco mais de nove milhões de habitantes, Israel continua a registar elevadas taxas de infeção por Covid-19. Na passada segunda-feira foi atingido o máximo de 15 mil novos casos num só dia.

De acordo com a Associated Press, a minoria ultraortodoxa do país é a grande responsável pelo aumento das infeções. A comunidade representa cerca de 11% da população, mas é responsável por cerca de 40% dos novos casos.

No domingo, mais de 20 mil pessoas saíram à rua em Jerusalém, para assistirem aos funerais de dois rabinos ultraortodoxos que foram vítimas da Covid-19.

