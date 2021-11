Itália acolhe menina afegã dos olhos verdes cuja foto se tornou famosa em 1985

O Governo italiano "promoveu e organizou" a ida da mulher afegã para Itália © AFP

Por Lusa 26 Novembro, 2021 • 06:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A afegã Sharbat Gula, famosa pela fotografia que Steve McCurry lhe tirou em 1985 para a capa da revista National Geographic, chegou a Roma no âmbito do programa italiano de asilo e retirada do Afeganistão, anunciou o Governo.

O Executivo de Mario Draghi confirmou que a chegada da mulher afegã, atualmente com 49 anos, aconteceu na sequência de várias petições da sociedade civil, nomeadamente de organizações não-governamentais (ONG) ativas no Afeganistão.

Como muitos dos seus compatriotas, Sharbat Gula pediu a organizações humanitárias para a ajudarem a deixar o país depois de os taliban terem assumido o controlo do Afeganistão, em agosto passado, aproveitando a saída das forças norte-americanas e internacionais do território afegão.

O Governo italiano "promoveu e organizou" a ida da mulher afegã para Itália no âmbito do seu programa de retirada de afegãos do país, que pretende garantir "acolhimento e integração", explicou o executivo.

Quando tinha 13 anos, Sharbat Gula surpreendeu e comoveu o mundo com a força do seu rosto e o poder dos seus intensos olhos verdes, graças a uma fotografia tirada pelo fotógrafo norte-americano Steve McCurry num campo do Paquistão, com a qual ilustrou uma reportagem sobre refugiados afegãos em junho de 1985.

A imagem tornou-se rapidamente um símbolo do drama e das vicissitudes dos afegãos, que, naquela altura, se encontravam em plena guerra, depois da invasão da então União Soviética.