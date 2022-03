Itália apreende maior iate à vela do mundo de oligarca russo

© Alejandro Zepeda/EPA (arquivo)

Por Lusa 12 Março, 2022 • 05:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades italianas apreenderam na sexta-feira em Trieste aquele que é considerado o maior iate à vela do mundo, propriedade do oligarca russo Ande Igorevich Melnichenko.

O iate, conhecido como 'Sy A' e que vale cerca de 530 milhões de euros, foi confiscado como parte das medidas que a União Europeia está a tomar para punir os magnatas russos que apoiam Putin no Kremlin, de acordo com o jornal 'La Repubblica'.

O oligarca, com uma riqueza estimada em 16 milhões de euros e classificado em 95.º lugar na lista mundial de multimilionários da revista Forbes, é presidente do conselho de administração da União Russa de Industriais e Empresários, de acordo com o diário "Corriere della Sera".

O 'Sy A' é considerado o maior veleiro do mundo, medindo 142 metros de comprimento e 25 metros de altura.

Nos últimos dias, a polícia italiana já tinha apreendido outros barcos e propriedades de cidadãos russos ligados ao círculo do Presidente russo, Vladimir Putin.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA