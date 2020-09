Itália com 1907 novos contágios por Covid-19 nas últimas 24 horas

Continuam a aumentar o número de doentes nos hospitais © DR

Itália registou um aumento dos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, com 1907, face aos 1585 do dia anterior, e 10 mortes associadas à Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde italiano.

No total, desde o início da pandemia no país, em fevereiro, Itália regista 294 932 casos e 35 668 mortes. Continuam a aumentar o número de doentes nos hospitais, com 2387 pessoas internadas, mas pela primeira vez em vários dias baixou o número de doentes com Covid-19 internados em unidades de cuidados intensivos, que são 208 em vez dos 212 do dia anterior.

A região da Lombardía voltou a registar o maior número de novos casos, com 224, seguida da Campânia, 208, e de Lacio, com 192.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 946 727 mortos e mais de 30,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.