Itália com 194 óbitos e pouco mais de 1.000 novos casos nas últimas 24 horas

Os italianos já puderam sair de casa, como mostra esta imagem captada em Milão, uma das regiões mais afetadas pela pandemia

A Itália registou 194 óbitos associados à covid-19 e pouco mais de 1.000 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, dados que continuam a apontar para uma desaceleração dos contágios.

Segundo os dados da Proteção Civil italiana, o país totaliza 30.395 vítimas mortais desde o início da crise sanitária no país em 21 de fevereiro.

Com o registo de 1.083 novos casos nas últimas 24 horas, o número total de infetados no país ascende aos 218.268.

Em relação aos casos positivos e ativos neste momento no país, a Proteção Civil italiana contabiliza um total de 84.842, menos 3.119 casos face ao dia anterior.

Destes casos ativos, 1.034 pessoas encontram-se em unidades de cuidados intensivos, um decréscimo de 134 pacientes em comparação aos dados anteriores.

O número de pessoas consideradas recuperadas e curadas subiu para 103.031, um aumento de 4.008 pessoas em relação ao dia anterior, referiram os mesmos dados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France Presse (AFP), a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 274 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.

Itália iniciou, a 04 de maio, uma retoma gradual de algumas atividades económicas.

Na segunda etapa do alivio do confinamento está prevista a abertura de mais lojas e museus, para o dia 18 de maio, e no dia 01 de junho será a vez de restaurantes, bares, cabeleireiros e empresas similares.