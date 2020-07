Itália com mais 21 óbitos e 182 novos casos nas últimas 24 horas

© Ciro Fusco/EPA

A Itália registou mais 21 mortes associadas à Covid-19 e mais 182 novos casos confirmados de contágio do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o balanço mais recente publicado esta quarta-feira pela Proteção Civil italiana.

Com os novos dados, o número total de mortes desde o início da pandemia no país, a 21 de fevereiro, subiu para 34.788 e o de infetados para 240.769.

Dos novos casos, 109 foram contabilizados na região setentrional da Lombardia, a mais afetada de Itália, assim como seis das vítimas mortais. As províncias da região da Lombardia mais afetadas são Bérgamo, Milão, Mântua e Brescia.

Desde o início da emergência humanitária em Itália já ficaram curadas 190.717 pessoas, continuando a doença ativa em 15.255 pacientes, dois terços deles na Lombardia.

Itália continua a diminuir as restrições após três meses de confinamento e encerramentos e, entre as novas medidas, reabriu esta quarta-feira as fronteiras aos cidadãos residentes em países fora do espaço Schengen, de livre circulação na Europa, embora com restrições.

Entre elas, figura a obrigatoriedade de respeitar duas semanas de quarentena.

Por outro lado, terão de justificar os motivos da deslocação a Itália com razões de trabalho, de estudo ou de saúde, inclusivamente os que sejam provenientes dos 14 países aprovados pela União Europeia (UE).

A 03 de junho, a Itália reabriu as fronteiras aos membros do Espaço Schengen.

Segundo o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, Itália optou por uma "linha de prudência" para evitar a propagação do novo coronavírus.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 511 mil mortos e infetou mais de 10,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.