Itália com mais 683 mortos nas últimas 24 horas

Uma bombeira da Cruz Vermelha italiana a entregar medicamentos aos mais vulneráveis, que estão em isolamento obrigatório

O número de mortos devido à pandemia do novo coronavírus já provocou a morte a mais de 7500 pessoas em Itália. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 683 mortos, segundo dados divulgados pela Proteção Civil italiana.



Itália é o país europeu com maior número de casos confirmados da Covid-19, que já ascende aos 74.386. É também o território, a nível mundial, com maior número de mortos desde o início da pandemia.