Itália com mais de 21 mil novos casos e 264 mortes na véspera de novo confinamento

Nas últimas 24 horas, 9.835 pessoas recuperaram da doença em Itália © Giuseppe Lami/EPA

A Itália registou 21.315 novos casos de Covid-19 e 264 mortes nas últimas 24 horas, na véspera de metade do país adotar um confinamento "suave", que abrange 40 milhões de pessoas, divulgou este domingo o Ministério de Saúde.

Com os números deste domingo, o total de casos em Itália é de 3.223.142 desde fevereiro de 2020, quando teve início a situação de emergência no país, e de 102.145 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 9.835 pessoas recuperaram da doença, mas 243 entraram em unidades de cuidados intensivos.

Existem atualmente 531.266 doentes infetados com o coronavírus em Itália, dos quais 24.518 estão internados em enfermarias de hospitais e 3.082 em unidades de cuidados intensivos (UCI), ultrapassando o limite crítico de 3.000 pacientes.

A região da Lombardia, a mais afetada pela pandemia, somou 4.334 novos casos, enquanto se contabilizaram 3.023 novas infeções na região de Emília-Romanha e 2.449 na região de Campânia.

As restantes regiões têm estado abaixo de 2.000 novas infeções diárias. Este domingo, as autoridades de Piemonte suspenderam provisoriamente, e por precaução, a inoculação das vacinas do lote ABV5811 da farmacêutica AstraZeneca, após a morte de uma pessoa que recebeu a primeira dose.

Trata-se de um lote diferente daquele que foi suspenso esta semana pela Agência Italiana de Medicamentos (AIFA), também da AstraZeneca, após relatos de problemas de coagulação diagnosticados em vários países europeus e após terem sido registados dois óbitos na Sicília em pessoas que haviam recebido a vacina. A Justiça italiana está a investigar as mortes.

A Itália já inoculou 6,6 milhões de doses e quase dois milhões de pessoas foram imunizadas após terem recebido as duas doses da vacina necessárias.

O governo italiano aprovou, na sexta-feira, legislação para endurecer as medidas de prevenção contra o contágio da doença, entre 15 de março e 06 de abril, e que, entre outras restrições, impõe "confinamento suave" para todas as regiões que têm uma incidência semanal de 250 infeções por cada 100.000 habitantes.

A partir de segunda-feira, 10 regiões e a província autónoma de Trento estarão em confinamento, medida que afetará cerca de 40 milhões de italianos e manterá fechadas escolas e comércio considerado não essencial.

Contudo, é permitido sair para trabalhar e por questões de saúde, sendo que as fábricas permanecerão abertas.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.649.334 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

