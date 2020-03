Itália deserta. "As pessoas começaram a apanhar os comboios que podiam, e foi um caos"

"As pessoas ainda estão a perceber como se podem mover, e há algumas lojas ainda abertas" © Miguel Medina/AFP

Anita Marques nunca viu Milão assim, "uma cidade deserta". A portuguesa, emigrada há cinco anos, está em casa desde sábado, quando a região de Lombardia foi declarada zona vermelha. "Neste momento, ouço um silêncio que nunca tinha ouvido em cinco anos, desde que vivo aqui. Eu nunca vi Milão nesta situação."

À conversa com a TSF, a emigrante relata um cenário de pânico generalizado. "As pessoas começaram a fugir. Começaram a apanhar todos os comboios que podiam, e foi um caos no sábado à noite."

Agora, com a quarentena estendida a todo o território italiano desde segunda-feira à noite, quem quer sair tem de preencher uma declaração, que foi disponibilizada pelo Ministério italiano do Interior. "Não se pode sair de casa, a não ser por questões de trabalho urgente, ir ao supermercado, mas, para se sair, tem de se assinar uma autodeclaração sobre a deslocação que estamos a fazer", explica Anita Marques.

No entanto, os procedimentos ainda não foram interiorizados e há muitas dúvidas entre a população. "As pessoas ainda estão a perceber como se podem mover, e há algumas lojas ainda abertas e que em breve serão fechadas. O que nos dizem é para não sairmos de casa, exceto por motivos necessários e urgentes."

Nos meios de comunicação social, multiplicam-se os apelos para que as regras sejam cumpridas. Fora dos hospitais circulam relatos sobre a falta de capacidade de internamento e a informação é transmitida de médico para médico de forma oficiosa. A portuguesa em Milão partilha com a TSF as informações que lhe têm chegado sobre o atendimento nas unidades de saúde: "Neste momento estão a avaliar quem devem entubar ou não. Não é uma notícia oficial, porque o Governo não pode alarmar as pessoas."

Trabalha numa associação de voluntários no âmbito do programa Erasmus e, até 3 de abril, adiantará trabalho a partir de casa, mas até lá Anita Marques espera dias "muito difíceis" e solitários. "Quando saio do prédio habitualmente vejo uma rua em que muitos carros circulam, pessoas que vão ao Parque, uma escola até às 16h00, por isso costumo ver o movimento dos pais que levam as crianças à escola." A agitação nas ruas deu lugar ao silêncio e ao isolamento.

