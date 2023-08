Itália freta voo para retirar cidadãos que queiram deixar o Níger

O ataque à embaixada francesa no domingo passado durante uma manifestação na capital do Níger alertou as autoridades italianas © AFP

A Itália vai fretar um "voo especial" para que os seus cidadãos que se encontram no Níger, cerca de uma centena de civis, possam deixar o país, se assim o desejarem, devido à deterioração da situação de segurança desde o golpe militar.

"O Governo italiano decidiu oferecer aos nossos concidadãos de Niamey a possibilidade de deixarem a cidade num voo especial para Itália", anunciou esta terça-feira o número dois do Governo italiano e ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, nas redes sociais.

Tajani, que não especificou uma data específica para a realização do voo, acrescentou que "a Embaixada em Niamey continuará aberta e operacional, também para contribuir com os esforços de mediação em curso".

O ataque à embaixada francesa no domingo passado durante uma manifestação convocada em apoio aos golpistas na capital do Níger alertou as autoridades italianas, enquanto fontes dos serviços de inteligência afirmam que o risco de uma nova revolta popular é muito forte, segundo os media locais.

Além da centena de civis, estão no Níger cerca de 350 militares italianos, entre instrutores e um contingente de segurança, que se encontram "aparentemente calmos, embora a tensão seja elevada", de acordo com as mesmas fontes.

"Atualmente, não há riscos particulares para a segurança de italianos, civis e militares. Defesa e Relações Exteriores trabalham em sinergia para garantir a segurança dos nossos compatriotas e dos militares envolvidos na missão europeia Eumpm e na missão bilateral de apoio no Níger, Misin", afirmou o ministro da Defesa, Guido Crosetto, na segunda-feira.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) deu um ultimato aos golpistas no Níger a 30 de julho, declarando que não descarta o uso da força caso o presidente Mohamed Bazum, deposto, não fosse libertado e voltasse ao poder dentro de uma semana.

O golpe de Estado foi liderado por uma junta militar, autodenominada Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CLSP), que anunciou a destituição do presidente, a suspensão das instituições, o encerramento das fronteiras e o toque de recolher noturno até Aviso adicional.