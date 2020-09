Itália regista 1229 contágios nas últimas 24 horas

© Matteo Corner/EPA

A Itália registou 1229 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um número superior aos 1008 de segunda-feira, segundo os dados do Ministério da Saúde.

No entanto, foram realizados mais de 80 mil, ou seja mais 35 mil testes do que na segunda-feira, o que pode explicar a deteção de mais pessoas contagiadas, segundo as autoridades.

No último dia foram registados também nove óbitos, menos cinco do que no dia anterior.

Com os novos dados, o número total de casos no país desde o início da emergência pandémica, a 21 de fevereiro, é de 289.990 contágios e 35.633 mortes.

O número de pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos continua a aumentar, ultrapassando os 200, e os internados com sintomas em todo o país chegam a 2222, enquanto mais de 37 mil infetados estão isolados em casa.

A região da Lombardia, a mais afetada pela pandemia, especialmente na primeira vaga, foi a que mais registou novas infeções com 176, seguida pela Ligúria, com 141, e Lácio, cuja capital é Roma, com 139.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.