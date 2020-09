Itália regista 1458 contágios e sete mortos nas últimas 24 horas

Estão a ser preparados testes rápidos para serem utilizados em alunos, no final de setembro © EPA

Por Lusa 13 Setembro, 2020 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Itália registou 1458 infeções com o novo coronavírus, nas últimas 24 horas, uma ligeira descida em relação às 1501 de sábado, mas com menos 20 mil testes realizados, e sete mortes, segundo as autoridades.

São já 287.297 os casos de infeção com o novo coronavírus em Itália, desde o início da pandemia, a 21 de fevereiro, incluindo 35.610 mortes, segundo dados do Ministério italiano da Saúde.

O número de doentes hospitalizados continua a aumentar, mais 50 do que no sábado, assim como o de internados em cuidados intensivos, que são agora 187, mais cinco do que no sábado.

Na véspera do regresso às aulas, o hospital Spalanzzani, em Roma, anunciou que está a preparar testes rápidos para serem utilizados em alunos, no final de setembro.

A propagação de surtos continua a preocupar as autoridades, sendo o mais relevante o da localidade de Polignano a Mare, na Apulia, onde o presidente da Câmara, Domenico Vitto, determinou o uso obrigatório de máscara em toda a cidade, mesmo ao ar livre, e o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais, mesmo de restauração, à meia-noite.

Em Polignano a Mare foram detetados mais de 110 casos, 78 dos quais numa empresa de frutas e hortaliças.

O ministro italiano da Saúde, Roberto Speranza, disse, numa entrevista publicada este domingo no jornal La Repubblica, que "depois de passar o outono e o inverno, poderemos de novo ver a luz", mencionando que "estão próximos um tratamento médico e uma vacina".

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 921.097 mortos e mais de 28,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19