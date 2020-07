Itália regista 15 óbitos e 223 novos casos de contágio nas últimas 24 horas

Itália totaliza, até à data, 241 184 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus © Matteo Corner/EPA

Itália registou 15 óbitos associados à doença Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 29 de junho, e 223 novos casos de contágio pelo novo coronavírus no mesmo período, informou esta sexta-feira a Proteção Civil italiana.

Em termos totais, e desde o início da crise da doença Covid-19 no país em 21 de fevereiro, Itália está a aproximar-se da barreira das 35 mil vítimas mortais (34 833 óbitos).

Com a identificação destes 223 novos contágios em relação ao dia anterior, o país totaliza, até à data, 241 184 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus desde fevereiro.

Os casos de infeção ativos neste momento no país são 14 884. Em relação aos valores de quinta-feira, 384 doentes foram declarados como curados e recuperados.

Desde o início da crise sanitária, o número de pessoas recuperadas em Itália é de 191 467. Entre os novos casos de infeção, só a região da Lombardia (norte de Itália), que continua a ser a zona mais afetada do país, diagnosticou 115 novas pessoas infetadas.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, reconheceu esta sexta-feira que a luta contra a pandemia do novo coronavírus ainda não terminou, salientando, no entanto, que a curva de transmissão do vírus no país tem estado bastante controlada nos últimos meses.

"Foram meses muito difíceis. Acho que posso dizer que as instituições e o sistema do país superaram um teste difícil", afirmou o ministro italiano, advertindo, mas também encorajando, a população a não baixar a guarda.

Esta sexta-feira, as autoridades de Veneto (no norte de Itália e cuja capital regional é Veneza) comunicaram que o indicador que define o grau de transmissibilidade de infeção (RT) do novo coronavírus naquela região é atualmente superior a 1.

O presidente da região, Luca Zaia, precisou que o RT em Veneto está agora no 1,63. Um dos países europeus mais afetados pela atual pandemia, a Itália iniciou, em maio, um plano faseado de desconfinamento da população e uma retoma gradual da atividade económica, após mais de dois meses de confinamento.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença Covid-19 já provocou mais de 521 mil mortos e infetou mais de 10,88 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).