Itália regista 3995 novos casos e mais 72 óbitos nas últimas 24 horas

Dos atuais 281 092 casos ativos, a maioria está a recuperar em casa com sintomas ligeiros ou sem sintomas © Massimo Percossi/EPA

Itália registou 3995 novos casos e 72 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, informou este domingo o Ministério da Saúde, que assinalou a melhoria da situação epidemiológica antes da entrada do país na zona amarela de baixo risco.

Com estes números, desde que a pandemia começou em Itália em fevereiro de 2020, o país acumula 4 192 183 casos de infeção, dos quais resultaram 125 225 óbitos.

Dos atuais 281 092 casos ativos, a maioria está a recuperar em casa com sintomas ligeiros ou sem sintomas, enquanto 10 571 pessoas estão hospitalizadas, menos 347 do que no sábado. Destes, 1410 estão internados em unidades de cuidados intensivos, um número ainda assim inferior aos 1430 da véspera.

Em termos de vacinação, as autoridades italianas indicaram já ter administrado 30 654 487 doses, sendo que 9 997 294 pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses de vacina, o que corresponde a 16,87% da população italiana.

O Governo italiano continua a diminuir as restrições no país, dada a redução do número de infeções e o progresso da campanha de vacinação.

Até agora, apenas a região do Vale de Aosta, no norte do país, permanece na zona laranja, de risco médio de infeção, devendo todo o país passar, na segunda-feira, à zona amarela, a menos restritiva.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3 456 282 mortos no mundo, resultantes de mais de 166,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

