Itália regista 636 mortes por coronavírus em 24 horas

Entre domingo e esta segunda-feira foram identificados 3599 novos casos em Itália

Itália registou, nas últimas 24 horas, mais 636 mortes pelo novo coronavírus, de acordo com dados revelados pela proteção civil italiana esta segunda-feira. O número de vítimas mortais voltou, assim, a subir e já ultrapassa as 16 mil, no total.

Entre domingo e esta segunda-feira foram identificados 3599 novos casos no país. Itália soma agora 132 547 pessoas diagnosticadas com Covid-19 e 16 523 mortes. O número de recuperados ultrapassa os 22 mil.

Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais por Covid-19. O novo coronavírus, responsável pela pandemia, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados. Em Portugal, segundo o balanço feito esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11 730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).

Dos infetados, 1099 estão internados, 270 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 140 doentes que já recuperaram.