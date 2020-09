Itália regista 978 contágios em 24 horas e supera os 270 mil infetados

© Tino Romano/EPA

Itália registou 978 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, com o país a superar a barreira dos 270 mil infetados desde o início da crise pandémica, divulgou terça-feira o Ministério da Saúde italiano.

Em termos totais, e desde o início da crise da doença Covid-19 no país, em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 270.189 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.

Desde segunda-feira, outras oito pessoas morreram no território italiano por causa da doença Covid-19, o que eleva para 35.491 o número total de vítimas mortais registadas no país desde fevereiro.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde italiano, 291 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, com o país a totalizar 207.944 pacientes que conseguiram superar a infeção pelo novo coronavírus.

Os casos ativos de infeção em Itália são atualmente 26.754, dos quais a grande maioria (25.267) são doentes que estão nas respetivas casas.

Os doentes internados são, neste momento, 1.380, incluindo 170 em unidades de cuidados intensivos.

Entre os 978 novos contágios, a Lombardia, a região do país mais afetada pela atual pandemia, contabiliza 242, seguida pela zona de Lazio, onde fica a capital Roma, com 125 novos casos.

O Governo italiano continua, dentro da sua estratégia para detetar novos casos de infeção, a realizar testes em todos os aeroportos e portos do país, em especial a pessoas que chegam de países classificados como "de risco", como é o caso de Espanha, Grécia, Malta e Croácia, territórios que são destino de férias de muitos italianos.

A pandemia da doença Covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

