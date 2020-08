Itália regista cinco mortos e 295 novos casos de Covid-19

© Vincenzo Pinto/AFP

Por Lusa/TSF 01 Agosto, 2020 • 18:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Itália registou cinco mortos e 295 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa uma redução do número de contágios face ao verificado na sexta-feira, divulgou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Segundo refere o ministério da Saúde de Itália, citado pela agência Efe, 53 por cento dos casos detetados nas últimas 24 horas, após a realização de 52.883 testes, concentram-se nas regiões de Emília-Romagna, Lombardia e Véneto, localizadas no norte do país.

Por outro lado, as regiões do Vale de Aosta e Basilicata foram as únicas a não registar qualquer caso.

Com a última atualização, eleva-se para 247.832 o número de casos positivos da Covid-19 no país, desde o início da pandemia.

A pandemia vitimou cinco pessoas nas últimas 24 horas, elevando para de 35.146 o número de óbitos.

Entretanto, o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza afirmou este sábado que se mantêm as medidas de distanciamento nos comboios, depois de o ministério dos Transportes ter admitido a possibilidade de voltar a permitir 100% da taxa de ocupação.

A Itália prolongou a obrigatoriedade de permanecer duas semanas em quarentena preventiva aos cidadãos da Bulgária e da Roménia.

Além disso, excluiu a Argélia da lista de países de fora da União Europeia que podem aceder ao país sem justificar motivos de urgência.

A Itália prolongou o estado de emergência até ao próximo dia 15 de outubro.