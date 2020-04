Itália é o país europeu mais afetado pela pandemia © EPA

As autoridades sanitárias italianas registaram, nas últimas 24 horas mais 2937 casos de contágio por Covid-19.



No mesmo período, lamentam-se mais 727 mortes. A maioria das vítimas morreram na região da Lombardia, no norte do país, segundo os dados divulgados pela Proteção Civil italiana.

O número de casos dignosticados, desde o início do surto no país, ultrapassou os 80 mil.



Em Itália, a pandemia do novo coronavírus já provocou a morte a 13.155 pessoas.