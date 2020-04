Itália regista o número de mortos mais baixo desde 19 de março

© EPA

Itália registou mais 431 mortos nas últimas 24 horas devido ao novo coronavírus. É o número mais baixo desde 19 de março. De acordo com a Proteção Civil italiana, num dia foram confirmados 1999 novos casos da Covid-19.

O número de pessoas nos cuidados intensivos está também a cair. Segundo a agência de notícias italiana ANSA, estão internados 3343 doentes, menos 38 do que no sábado, sendo que a maioria está nos hospitais da Lombardia, a região italiana mais afetada pela pandemia.

No total, desde o início do surto, Itália registou 19899 mortos, o segundo país no mundo com mais óbitos, tendo sido ontem ultrapassado pelos Estados Unidos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.