Itália ultrapassa a barreira dos seis mil mortos

© Tino Romano/EPA

Por Francisco Nascimento 23 Março, 2020 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Itália atualizou esta segunda-feira o número de infetados pelo novo coronavírus. O país europeu mais afetado pela pandemia conta agora com quase 64 mil pessoas infetadas. Nas últimas 24 horas, 3780 pessoas testaram positivo para a Covid-19.

A proteção civil italiana confirma mais 602 mortos, que se juntam às 5476 vítimas mortais registadas até domingo. A Itália ultrapassa assim a barreira dos seis mil mortos, contabilizando 6077 vítimas mortais.

Ainda assim, o número de mortos diminui pelo segundo dia consecutivo. No domingo, as autoridades italianas confirmaram 651 óbitos, depois do recorde de 793 mortes em apenas 24 horas, registado no sábado.

O número de casos positivos também diminuiu. No domingo, as autoridades italianas confirmaram 3957 novos casos de infeção.

A Itália é o segundo país mais afetado pelo novo coronavírus, a seguir à China. O surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O epicentro do novo coronavírus encontra-se no continente europeu.