Itália ultrapassa Reino Unido como país europeu com mais mortes por Covid-19

Itália tornou-se este sábado o país europeu com mais mortes associadas à Covid-19, ultrapassando o Reino Unido ao acumular 64 036 óbitos, depois de as autoridades italianas anunciarem mais 649 vítimas nas últimas 24 horas.

A atualização fez o país superar o Reino Unido, que totalizava até sexta-feira 63 506 mortes relacionadas com a Covid-19 e 1 809 455 casos de infeção com o vírus que provoca a doença.

De acordo com os dados avançados este sábado pelo ministério da Saúde italiano, foram notificados também 19 903 novos casos de contágio pelo vírus SARS-CoV-2, quando já se registaram mais de 1,8 milhões de infeções.

As 649 mortes confirmadas este sábado representam ainda assim uma descida face aos números de sexta-feira, em que se registaram 761 mortes associadas à Covid-19, ou de quinta-feira, quando o total de óbitos ascendeu a 887.

Com este registo, Itália regressa ao topo dos países europeus mais atingidos pela Covid-19, depois de já ter sido o país da Europa mais afetado pela primeira vaga da pandemia nos meses de fevereiro, março e abril. É agora o quinto país do mundo com mais vítimas.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (295 539) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 15,8 milhões). Seguem-se, em número de mortos, o Brasil (180 437 mortos, mais de 6,8 milhões de casos), a Índia (142 628 mortos, mais de 9,8 milhões de infetados) e o México (113 019 mortos, mais de 1,2 milhões infetados).

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1 595 276 mortos resultantes de mais de 71 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

