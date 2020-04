Italianos querem respostas sobre duração e custo da epidemia

© Claudio Peri/EPA

Na quarta-feira passada, o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou que a quarentena em Itália vai durar até a segunda-feira de Páscoa, 13 de abril. "Se relaxássemos as medidas restritivas, os esforços seriam em vão" disse. Conte acrescentou que: "Haverá uma fase 2, de relaxamento gradual e convivência com o vírus. Depois seguirá a fase 3, a saída da emergência, a reconstrução, o relançamento".

O anúncio de Conte não foi respeitado por muitos italianos que romperam o isolamento sem motivos comprovados. Nas últimas 48 horas cerca de 15 mil pessoas foram multadas no país.

O decreto do governo deliberado em 11 de março estabelece que as pessoas podem sair de casa apenas para comprar alimentos, remédios e outras necessidades essenciais. Além dos documentos de identidade e residência, é obrigatório levar consigo um formulário com dados pessoais que explica o motivo da saída. Para os transgressores a multa prevista é de 3 mil euros e até cinco anos de prisão.

A polémica

Por outro lado, o chefe da Defesa Civil, Angelo Borrelli, na sexta-feira de manhã declarou em entrevista à Radio Anch'io que a quarentena deveria durar pelo menos até a metade de maio. "Tudo dependerá dos dados epidemiológicos" disse.

O governo não gostou da contradição, e no fim da tarde de ontem o chefe da defesa civil teve que voltar atrás e retificar sua declaração:

"Para a fase 2, atualmente existe apenas uma data, 13 de abril, conforme foi anunciado pelo primeiro-ministro. Minhas palavras foram mal compreendidas. Acabei de dizer que as medidas são determinadas com base na evolução da situação, este é um novo vírus e não podemos fazer previsões" justificou Borrelli.

Sinais positivos

Em Itália acredita-se que o isolamento começa a mostrar os primeiros sinais benéficos na contenção do contágio, mas as autoridades italianas preferem manter o tom de cautela ante os números.

Os últimos dados divulgados nesta sexta-feira revelaram que pelo quinto dia consecutivo o número de novos casos de contaminação permaneceu entre 4.050 e 4.782, mas em tendência de queda.

O pico diário de novos casos foi 21 de março, quando foram registados 6.557 novos contagiados. O número de mortos também trouxe sinais de que a epidemia parece ter passado do seu topo: as fatalidades ficaram entre 727 e 766 nos últimos três dias, abaixo dos 837 vistos no início da semana. A epidemia em Itália começou a ser detetada no fim de fevereiro, desde então 14.681 morreram com coronavírus.

O custo da epidemia

Com muitas fábricas paradas, lojas, bares e restaurantes fechados, as atividades produtivas se limitam ao essencial. Paira no ar o clima de incerteza sobre o que acontecerá no futuro próximo. Teme-se uma legião de desempregados.

Os especialistas concordam: agora é impossível fazer previsões económicas exatas sobre os danos do coronavírus.

A cratera do vulcão está aberta. Na semana passada, pessoas tentaram saquear um supermercado em Palermo, na Sicília. A situação foi controlada. É no sul da Itália que se concentra a pobreza e a desigualdade social. Ali vivem muitos trabalhadores que não são registrados e, portanto, não podem receber os incentivos do governo.

Com o decreto "Cura-Itália" aprovado em 17 de março, o governo deliberou uma contribuição de 600 euros para cada trabalhador autónomo registado. Os pedidos ao auxílio financeiro poderiam ser feitos a partir de 1.° de abril. A partir da meia-noite desta data, o site do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) não aguentou a quantidade de acessos, 300 mil em poucas horas. Agora está normalizado e quase cinco milhões de profissionais autónomos poderão pedir o benefício.

