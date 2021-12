Já chegou 2022. Eis as imagens da passagem de ano pelo mundo

Antes da meia-noite em Portugal, vários países com outros fusos horários festejam a passagem de ano. Veja as fotografias.

Por TSF 31 Dez, 2021 • 17:04

A poucas horas da mudança de ano em Portugal, já é 2022 em vários pontos do mundo. Os primeiros a celebrar a passagem de ano são os países que se situam no Oceano Pacífico. Honalulu, no estado do Havai, Estados Unidos da América, é o último local a entrar em 2022.

Várias cidades por todo o mundo decidiram cancelar os festejos - ou parte deles - devido à pandemia de Covid-19. O fogo de artifício em Auckland, na Nova Zelândia, por exemplo, foi cancelado, dando lugar a um espetáculo de luzes sobre a famosa Sky Tower.