Já estão em Luanda as 50 mil vacinas doadas por Portugal a Angola

Por Raquel de Melo, enviada especial a Luanda 15 Julho, 2021 • 23:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já está em Luanda a primeira remessa de 50 mil vacinas doadas por Portugal a Angola, no âmbito do programa de cooperação com os PALOP em que o governo de Lisboa se propõe doar cerca de um milhão de vacinas, correspondente a 5% das recebidas através do mecanismo da União Europeia.

O momento da entrega formal aconteceu pouco depois das dez da noite na placa do aeroporto internacional de Luanda, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e do ministro Augusto Santos Silva que dirigiram as primeiras palavras à ministra da saúde de Angola.

Em nome de Luanda, a ministra Sílvia Lutucuta, titular da pasta da Saúde prometeu que as primeiras doses serão administradas já amanhã.

Ministra angolana da Saúde agredeceu o gesto solidário ao povo português. 00:00 00:00

Questionado pelos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa antecipou que Luanda vai ser palco "de uma grande cimeira da CPLP".

Presidente da República confiante numa grande cimeira da CPLP. 00:00 00:00

Angolanos desconhecem realização da cimeira

Na véspera do arranque da 13.ª cimeira da CPLP que marca o arranque da presidência angolana da organização, os angolanos que circulam pelas ruas da baixa desconhecem a realização do encontro de chefes de Estado e Governo dos países lusófonos e há mesmo, quem não esconda o cansaço da política e os políticos.