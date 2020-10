Já morreram mais pessoas de Covid-19 do que nas últimas cinco épocas de gripe

A gripe matou cerca de 22 mil pessoas nos EUA durante a última época © Andrew Caballero/AFP

Por Cátia Carmo 07 Outubro, 2020 • 14:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais uma vez, comparações enganosas entre a gripe e a Covid-19 tornaram-se virais na internet depois de uma publicação de Donald Trump, no Facebook e Twitter, afirmar que a gripe é mais letal que o novo coronavírus. Algo que não é, de todo, verdade.

Só nos EUA, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, a Covid-19 já matou mais de 210 700 pessoas em oito meses, o que dá uma média de 867 mortes por dia desde 6 de fevereiro, dia em que foi conhecida a primeira vítima mortal da pandemia.

Já a gripe matou cerca de 22 mil pessoas no país durante a última época, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA. Embora o "tempo exato e duração das épocas de gripe possam variar", este organismo afirma que a maioria dos casos regista-se entre outubro e maio. Se morressem 22 mil pessoas entre 1 de outubro e 31 de maio, esses dados representariam uma média de cerca de 91 mortes por gripe diariamente, ao longo de oito meses.

Em apenas oito meses, o novo coronavírus matou mais pessoas do que a gripe durante as últimas cinco épocas juntas. Quanto à afirmação do Presidente dos EUA de que a gripe mata "às vezes, mais de 100 mil" pessoas por ano, os dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças mostram que entre 1976 e 2007 e entre 2010 até agora esses números não estão nem perto da realidade.

Há várias razões que justificam o facto de a Covid-19 ser mais perigosa do que a gripe. Uma delas é o facto de ser muito mais contagiosa e é por isso que são necessárias precauções extra.

Vários estudos mostram que uma pessoa com gripe infeta, em média, cerca de 1,28 outras pessoas, enquanto alguém com o novo coronavírus infeta entre duas a três pessoas.

Covid-19 pode ser propagada durante vários dias sem sintomas

No caso da gripe, o período de incubação é relativamente curto. Geralmente as pessoas começam a sentir-se doentes entre um a quatro dias após a infeção, com os sintomas a aparecerem frequentemente no espaço de dois dias, explica o Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, citado pela CNN.

Isso significa que quem adoece com gripe saberá rapidamente que está doente e, provavelmente, ficará em casa, evitando o contacto com outras pessoas, mas o período de incubação da Covid-19 é de três a 14 dias e "os sintomas geralmente aparecem entre quatro a cinco dias após a infeção", de acordo com a Harvard Medical School.

"Estudos recentes sugerem que as pessoas podem realmente ser mais propensas a espalhar o vírus 48 horas antes de começarem a sentir sintomas", escreveram os especialistas de Harvard.

"Quando falamos, às vezes, acabamos por cuspir um pouco. Esfregamos o nariz, tocamos na boa, esfregamos os olhos e tocamos em superfícies, acabando por espalhar o vírus se estivermos infetados, mesmo que sejamos assintomáticos", afirmou Anne Rimoin, professora de epidemiologia da Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia em Los Angeles.

Há vacina contra a gripe, mas não há contra a Covid-19

Os especialistas garantem que o número de mortes por gripe pode ser drasticamente reduzido se mais pessoas foram vacinadas contra a gripe. Mesmo que se apanhe gripe depois de tomar a vacina, os sintomas geralmente são menos graves.

No entanto, cerca de metade dos norte-americanos não são vacinados, incluindo grande parte das crianças, que acabam por morrer de gripe.

Como ainda não há vacina contra a Covid-19, a melhor maneira de evitar a propagação é ser responsável, mantendo as distâncias de segurança, lavando as mãos com frequência e usando uma máscara.