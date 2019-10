Já não é segredo. Papa muda o nome de arquivos do Vaticano

No entender do papa Francisco, com a retirada da palavra ''secretum'', desaparecem as 'nuances' negativas da palavra © Direitos reservados

É um dos arquivos mais importantes do mundo, com um cofre subterrâneo e 85 quilómetros de prateleiras com papéis e documentos datados de há 1300 anos. É lá também que se encontram pedidos de divórcio de monarcas e um documento que, em 1534, levou a uma rutura na Igreja.

Há ainda atos originais do julgamento de 1633 a Galileu pela Inquisição Romana, que condenou o astrónomo por heresia por defender que a Terra gira em torno do sol.



Os documentos, de valor incalculável, perfazem milhões de páginas escritas ao longo de 12 séculos, e deixam agora de ser "oficialmente" secretos.



A verdade é que os arquivos não são um segredo há muito tempo, já que estão abertos a quem se dedica ao estudo da Igreja. Mas, no entender no papa Francisco, ao dar outro nome a estes arquivos, com a retirada da palavra ''secretum'', desaparecem as 'nuances' negativas da palavra.

O papa entende que esta alteração - de Arquivos Secretos do Vaticano para Arquivos Apostólicos do Vaticano - é ''conveniente e necessária'' à Igreja.

O arquivo ganhou notoriedade nos últimos anos, depois da recriação cinematográfica do local no romance de Dan Brown "Anjos e Demónios".