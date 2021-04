Já não há segredos? Secreta britânica entra no mundo das redes sociais

© Reprodução parcial da capa do jornal The Daily Telegraph

Afinal, ainda há segredos? A pergunta surgiu-me ao ver a capa do Daily Telegraph que em manchete diz que o MI5 entra nas redes socais... é uma nova era de abertura da secreta britânica... O chefe dos espiões diz que existir dentro de uma bolha, isto é, fora das redes sociais, seria uma perigosa vaidade...

A vida na "Índia um pesadelo de covid", artigo destacado na capa do Guardian... o País bateu ontem o recorde de casos diários de covid... foram quase 315 mil.

A péssima gestão e a pressão de Johnson sepultam a super liga, traz em manchete o diário catalão La Vanguardia... apenas o Barcelona e o Real Madrid continuam no projeto, à espera de poder negociar melhoras com a UEFA... John Carlin escreve a propósito... Carlin escreve sempre com muito propósito... A Fábula do Cavaleiro Negro... sobre o presidente do Real Madrid: "O projeto foi desenvolvido ao longo de duas décadas e durou dois dias, nasceu no domingo e morreu na terça-feira, traído pelos seis grandes clubes ingleses. O comunicado da madrugada de quarta-feira insistia, em negação absurda dos factos, que a Superliga ainda estava viva, que ainda estava de pé. Sim, representando o Cavaleiro Negro de Monty Python"

Há também na primeira página do Vanguardia, uma promessa de Joe Biden: reduzir as emissões de dióxido de carbono para metade até 2030...

No El País, os candidatos culpam-se mutuamente pelos mortos da Covid...

Os seis candidatos às eleições regionais de Madrid em 4 de maio tiveram ontem um duro debate na Telemadrid, o único que Isabel Díaz Ayuso - atual líder da comunidade madrilena - aceitou, no qual as mortes da pandemia foram arma de arremesso... o El País faz fact checking, essa verdadeira essência do jornalismo e conta as mentiras e meias verdades dos candidatos...

No Figaro, Macron entreabre a porta do desconfinamento... outro diário francês, o DNA, acrónimo para as últimas notícias da Alscacia, diz que o desconfinamento é o desafio de Maio.

No Brasil, o Diário do Grande ABC revela que aumenta a procura de atendimento em saúde mental.

No jornal O País, em Angola, "seca e fome obrigam 15 mil angolanos a migrar para o norte da Namíbia"...

No Mediafax, de Mocambique, pessoas que foram raptadas, em Palma, conseguiram fugir e chegaram a Nangade... escaparam e contam a saga terrorista.