Já só há 20 baleias vivas na Austrália. Quase 400 animais mortos representam perigo ambiental

As equipas de socorro conseguiram libertar 88 das centenas de baleias piloto que ficaram encalhadas numa baía da Tasmânia.

Entre as centenas baleias que tinham ficado encalhadas em bancos de areia nas margens da área florestal protegida e remota de Macquarie Heads, apenas entre 20 e 25 continuam vivas. Pelo menos 380 morreram, incluindo quatro que tiveram de ser eutanasiadas.

Continua a corrida contra o tempo para tentar salvar os animais, com mais de 60 de peritos e voluntários envolvidos numa megaoperação que já dura há quatro dias.

Os especialistas avisam que se se não forem salvas nas próximas 24 horas, dificilmente as baleias que restam conseguirão sobreviver.

Desde que estejam parcialmente submersas, as baleias piloto - mais resilientes do que outras espécies - podem sobreviver durante vários dias. Além disso, a chuva ajudou a manter os animais molhados e frescos, mas muitas voltaram a nadar para águas pouco profundas depois de terem sido libertadas.

Outras resistiram às tentativas de resgate, o que dificultou um trabalho já complicado: mover um animal que pode pesar uma tonelada e medir seis metros.

O facto de haver 380 animais mortos e em decomposição ainda encalhados junto à costa representa um perigo ambiental que pode criar um grave problema nos oceanos. As autoridades estão a discutir um plano para depositar as baleias mortas no mar, uma operação que pode demorar dias.

Não é claro o que levou um grupo tão grande a dirigir-se para águas rasas, mas as baleias piloto são animais sociais, pelo que se um deles cometer o erro de se aproximar demasiado da costa, para se alimentar ou desorientado devido a uma doença, por exemplo, é seguido por outros. Outra possibilidade é chegarem à costa atraídas pelos sonares de grandes navios.

Casos como este são frequentes nesta região da Tasmânia, uma "conhecida armadilha para baleias", mas nunca um grupo de baleias tão grande tinha aqui ficado encalhado.