Jacob Zuma, ex-presidente sul-africano, em liberdade condicional por razões de saúde

Jacob Zuma, ex-Presidente da África do Sul © Emmanuel Croset / AFP (arquivo)

O antigo presidente da África do Sul Jacob Zuma, preso desde 8 de julho por desrespeito à Justiça, foi colocado em liberdade condicional por motivos de saúde, anunciaram este domingo as autoridades prisionais do país.

Zuma, de 79 anos, está hospitalizado - por motivos que não se conhecem - desde 6 de agosto, fora da prisão onde cumpre uma pena de 15 meses pela recusa em comparecer diante de uma comissão de inquérito sobre a corrupção do Estado durante a sua presidência, de 2009 a 2018.

"O Departamento de Serviços Penitenciários pode confirmar que o Sr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma foi colocado em liberdade condicional médica", lê-se num comunicado.

Segundo noticia a agência France-Presse, o antigo chefe de Estado poderá voltar para casa quando receber alta hospitalar, cumprindo o resto da sua pena fora da prisão, mas pode ser obrigado a prestar serviço comunitário.

"A concessão da liberdade condicional médica ao Sr. Zuma significa que (...) deve cumprir uma série de condições específicas e estará sujeito a supervisão até ao cumprimento da sua pena", acrescenta a nota.

A 10 de agosto, um tribunal sul-africano adiou para 9 e 10 de setembro o julgamento de Zuma, que terá de defender-se de 18 acusações, incluindo fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão, relacionadas com a compra de equipamento militar a cinco empresas de armamento europeias, em 1999, quando era vice-Presidente do país.