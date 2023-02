© Glyn Kirk/AFP

Janeiro foi o terceiro mais quente na Europa desde que há registo, de acordo com o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus, um dos seis serviços de informação do programa de Observação da Terra da União Europeia.

As temperaturas do ar foram acima da média em grande parte da Europa, incluindo na região das Balcãs. Exceção é a Península Ibérica, onde várias regiões de Espanha e norte de Portugal registaram médias negativas.

No mapa é possível ver a variação de temperaturas globais e na Europa:

© Copernicus Climate Change Service/ECMWF

O primeiro dia do ano - 1 de janeiro - foi o dia mais quente do mês na Europa:

© Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Apenas na Sibéria, Afeganistão, Paquistão e Austrália as temperaturas foram abaixo da média.

"Embora janeiro de 2023 seja excecional, estas temperaturas extremas continuam a ser uma indicação tangível dos efeitos das alterações climáticas em muitas regiões e podem ser entendidas como um aviso adicional para futuros eventos extremos", alerta Samantha Burgess, diretora do Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus, citada em comunicado.

O Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus, que reúne dados globais que recuam a 1959, é assegurado pelo Centro Europeu para as Previsões Meteorológicas a Médio Prazo, uma organização intergovernamental.