"Jantar de trabalho." Ursula von der Leyen recebe António Costa em Bruxelas

© Martin Divisek/EPA

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 19 Janeiro, 2023 • 17:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa reúne-se na noite desta quinta-feira, em Bruxelas, com a chefe máxima do executivo comunitário, Ursula von der Leyen. O encontro, solicitado pela própria presidente da Comissão Europeia, decorrerá à mesa de "um jantar de trabalho" cuja agenda não foi detalhada.

Ursula von der Leyen desloca-se propositadamente à sede do executivo europeu para o jantar com António Costa, depois de uma semana com uma agenda carregada fora de Bruxelas. Ainda ao início da tarde desta quinta-feira, Von der Leyen esteve reunida, em Berlim, com o chanceler alemão Olaf Scholz para "preparar a cimeira com a Ucrânia e a [reunião Magna] do Conselho Europeu", que acontecerão na primeira quinzena de fevereiro.

Antes de partir para Bruxelas, onde se encontra com o primeiro-ministro português, Ursula von der Leyen anunciou ainda que a reunião na capital alemã "focou-se na competitividade da União Europeia e nas migrações". A presidente da Comissão Europeia afirma numa breve nota no Twitter que "quer promover relações comerciais livres e justas entre a UE e os seus parceiros", dando a entender que na discussão com Olaf Scholz também abordou o diferendo com Washington, a propósito da lei norte-americana para a redução da inflação.

Quando anunciou o encontro com António Costa, a porta-voz de Von der Leyen, Dana Spinant, não revelou a agenda, mas afirmou que Portugal e Bruxelas "têm uma série de prioridades importantes (...) para trabalhar em conjunto, tal como se viu na última Cimeira Europeia".

Sem acrescentar outros detalhes, a representante de Von der Leyen perante a imprensa afirmou que "esse trabalho será continuado no próximo [Conselho Europeu]".

A sustentabilidade da ajuda à Ucrânia, a crise energética, a relação comercial com os Estados Unidos ou a política de alargamento marcaram a anterior cimeira europeia, ainda no mês de dezembro. Portugal terá interesse em colocar na agenda as discussões sobre o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), as interligações ibéricas, ou mesmo discutir o dossier do mecanismo ibérico, que o Governo pretende prolongar por um ano, quando tiver expirado em maio.

Na véspera do encontro dos dois líderes, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, deslocou-se a Bruxelas, acompanhado da ministra espanhola da Energia, Teresa Ribera, para iniciarem as discussões sobre o prolongamento da chamada "exceção ibérica".

Portugal e Espanha vão a partir de agora iniciar o "trabalho técnico" com as autoridades europeias, para o eventual prolongamento do mecanismo que permite suavizar os preços da eletricidade nos dois países.

Sobre a receção a António Costa, a porta-voz de Ursula von der Leyen espera "uma conversa fluida", indo ao encontro daquilo que é o habitual nos "encontros regulares" de representantes nacionais com a chefe do executivo comunitário.

"A presidente reúne-se regularmente com os seus homólogos dos estados-membros - chefes de Estado ou chefes de Governo -, e há uma conversa muito fluida sobre todos os assuntos que são importantes para a agenda europeia", afirmou, sublinhando que "esta reunião não é exceção".

"Cobrirá também assuntos correntes ou qualquer coisa que seja importante, [e] relevante neste momento para a União Europeia e para Portugal", insistiu, embora sem concretizar.

Fonte europeia revelou à TSF que a reunião decorreria no formato de "um jantar de trabalho". Quando questionada sobre de quem tinha partido a iniciativa, Dana Spinant afirmou "não estar em posição de dizer quem solicitou o encontro", reiterando que as conversas "entre nós [a Comissão Europeia] e os governos são muito fluidas, e simplesmente surgiu a oportunidade de ambos terem uma reunião na próxima semana".