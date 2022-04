Japão condena ataques russos a civis ucranianos

Fumio Kishida © EPA

Por Lusa 04 Abril, 2022 • 11:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro japonês condenou esta segunda-feira os "atos atrozes" de tropas russas contra civis em cidades ucranianas nos arredores de Kiev, uma "violação do direito internacional".

Relacionados Corredores de Mariupol e Lugansk reabrem para retirar cidadãos

Fumio Kishida disse que "o Japão fará de forma firme o que deve fazer", enquanto coopera com a comunidade internacional em possíveis novas sanções contra a Rússia.

"Condenamos veementemente a violação da lei internacional, que inclui ferir a população civil", acrescentou, em conferência de imprensa.

O porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, disse que o Japão pediu ao Tribunal Penal Internacional que investigue possíveis crimes de guerra cometidos por tropas russas na Ucrânia e acrescentou esperar "que os investigadores possam realizar bem as investigações" para esclarecer a situação.

A retirada das tropas russas do norte de Kiev mostrou as alegadas execuções sumárias de várias centenas de civis no subúrbio de Busha e noutras áreas.

A Ucrânia acusou a Rússia de genocídio, alegando ter encontrado os corpos de 410 civis na região de Kiev, atualmente sob controlo ucraniano.

Na cidade de Busha, a noroeste de Kiev, cerca de 300 pessoas foram enterradas em valas comuns, de acordo com as autoridades ucranianas.

A organização não governamental de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) disse ter indicações de que o exército russo estava a cometer possíveis crimes de guerra em áreas sob o seu controlo, incluindo execuções sumárias de civis.

O Japão impôs uma série de sanções contra a Rússia, tal como os Estados Unidos e vários países ocidentais.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.417 civis, incluindo 121 crianças, e feriu 2.038, entre os quais 171 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4,1 milhões de refugiados em países vizinhos e cerca de 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA