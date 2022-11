Japão imprime mensagens de apoio em papel higiénico para prevenir suicídios

Por Carolina Quaresma com AFP 21 Novembro, 2022 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Imprimir mensagens de apoio em papel higiénico. É esta a nova abordagem das autoridades japoneses para tentar prevenir o suicídio no país, avança a agência de notícias AFP.

"Caro(a) senhor(a), que talvez queira acabar com tudo isto", lê-se no papel higiénico que está a ser usado numa nova iniciativa para chegar aos jovens que tentam suicidar-se no Japão.

O suicídio é um problema já antigo no Japão, tendo tido o seu pico durante alguns períodos da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde japonês, o número de estudantes do ensino básico, médio e secundário que morreram por suicídio atingiu um máximo de 499 em 2020.

Desta forma, as autoridades da região de Yamanashi decidiram imprimir "mensagens tranquilizadoras e números de linha direta de prevenção do suicídio em folhas de papel higiénico". Uma iniciativa que poderá ser uma forma "eficaz e discreta de ajudar jovens que estejam aflitos".

A campanha envolve seis mil rolos impressos com mensagens e números de telefone, que foram distribuídos a 12 universidades da região no mês de outubro. Entre ilustrações com um gato ou uma mulher de guarda-chuva a olhar para o céu, as mensagens são criadas por um profissional de saúde mental com o objetivo de "acalmar a solidão": "Querido(a), a passar dias dolorosos a fingir estar bem para outra pessoa", lê-se numa mensagem escrita a azul no papel branco: "Não precisa de nos dizer tudo... mas que tal apenas um pouco?"