Japão proíbe entrada de estrangeiros que não residam no país

© Kimimasa Mayama/EPA

Por TSF com agências 26 Dezembro, 2020 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Japão não vai permitir a entrada no país de estrangeiros que não sejam residentes já a partir desta segunda-feira e até o fim de janeiro, anunciou o governo este sábado, depois de terem sido registados os primeiros casos de contágio pela nova variante de Covid-19.

Até aqui, o Japão restringia a entrada de estrangeiros da maior dos países estrangeiros e exigia que todos os visitantes respeitassem uma quarentena à chegada.

Agora, Tóquio quer endurecer as regras: tanto os passageiros japoneses como os residentes estrangeiros que cheguem de países onde tenha sido detetada a nova variante do coronavírus devem ser testados num prazo de até 72 horas antes da sua partida, submetendo-se a novo teste à chegada aos aeroportos japoneses. A quarentena de todos os viajantes que regressarem ao Japão também vai ser reforçada.

As agências Jiji Press e Kyodo adiantam que a nova medida faz parte dos esforços do Governo para conter a propagação da nova variante do coronavírus, que é até 70% mais infecciosa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19