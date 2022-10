Jato que transportava milionário alemão Rainer Schaller cai nas Caraíbas

O milionário alemão Rainer Schaller © Ina Fassbender /AFP

As autoridades da Costa Rica confirmaram, este domingo à tarde, ter encontrado destroços do jato privado do milionário alemão Rainer Schaller nas Caraíbas, a cerca de 17 milhas de distância do Aeroporto de Limón, de onde o empresário terá descolado no início da semana, com a família.

O aparelho desapareceu dos radares na sexta-feira e as buscas começaram de imediato no terreno, mas só este domingo terão sido avistados os destroços e dois corpos, de um menor e de um adulto.

Uma fonte do governo da Costa Rica disse à AFP que "Schaller, homem adulto, de 53 anos" e mais quatro pessoas iam no avião que caiu na sexta-feira ao largo da costa da província de Limón oriental. Segundo o jornal alemão Bild, Schaller ia no avião com a mulher, dois filhos e um homem.