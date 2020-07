Jean Castex é o novo primeiro-ministro francês

© AFP

O presidente francês Emmanuel Macron escolheu Jean Castex para suceder a Édouard Philippe como primeiro-ministro.

A nomeação de Jean Castex é anunciada em comunicado poucas horas depois de Édouard Philippe abandonar o governo.

Fontes próximas do Presidente já tinham comentado à imprensa francesa, no início de junho - altura em que cessou as suas funções temporárias de "Senhor Desconfinamento", como é muitas vezes referido -, que Castex podia ser "o que quisesse" numa possível remodelação governamental.

Jean Castex tem 55 anos e era, até agora, autarca da cidade de Prades, no sul de França, junto à fronteira espanhola. O novo primeiro-ministro pertencia ao partido de direita Les Republicains.

A demissão resulta de várias semanas de consultas para definir o fim do quinquénio presidencial, Emmanuel Macron acabou por ser diretivo. Os chefes de Estado e de Governo estiveram reunidos esta manhã no Eliseu e chegaram ao acordo de pôr fim à relação de três anos. O primeiro-ministro Édouard Philippe apresentou a sua demissão e a do seu Executivo.

O cenário da demissão do Governo já se previa, depois de o primeiro-ministro francês ter sido reeleito este domingo, na segunda volta das eleições autárquicas, para um terceiro mandato à frente da cidade de Le Havre, na Normandia, com 59% dos votos.

Depois de a onda verde se ter levantado das eleições autárquicas, os responsáveis do partido ecologista já garantiram que nenhum membro do partido aceitará fazer parte desta nova formação governamental.

O governo de Édouard Philippe fica marcado por uma crise sanitária, protestos sociais em resposta à reforma das pensões, ao movimento dos coletes amarelos e a duas saídas do Governo, a do ministro da Ecologia, Nicolas Hulot, e a do ministro do interior, Gérard Collomb.

Uma sondagem publicada esta quinta-feira apontava que 57% dos franceses preferiam que Édouard Philippe se mantivesse à frente do Governo.

Em atualização