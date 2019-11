Jeremy Corbyn acusa Boris Johnson de pôr SNS britânico "à venda"

© Phil Noble/Reuters

O líder do partido trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, acusou, esta manhã, o primeiro-ministro de incluir o Serviço Nacional de Saúde nas negociações comerciais pós-Brexit com os Estados Unidos. Em conferência de imprensa, Corbyn apresentou um documento de 451 páginas que, segundo o líder trabalhista, prova que o SNS britânico "está à venda".

No email enviado esta terça-feira aos jornalistas, Partido Trabalhista prometia uma grande revelação acerca do Serviço Nacional de Saúde. A conferência de imprensa começou com a projeção de um vídeo do último debate entre Corbyn e Johnson. Os trabalhistas quiseram mostrar a parte em que o primeiro-ministro nega que o SNS será parte das negociações comerciais pós-Brexit com os EUA.

Logo a seguir, Jeremy Corbyn apresentou aos jornalistas 451 páginas que provam que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem feito parte das conversações.

O líder trabalhista diz que houve seis reuniões entre representantes britânicos e norte-americanos entre julho de 2017 e os últimos meses.

Corbyn diz que as grandes farmacêuticas dos EUA querem acesso total ao sistema de saúde do Reino Unido e garante que os representantes britânicos concordaram.

Ainda assim, não é claro que membros do governo tenham efetivamente concordado com a medida.

O líder da oposição alerta para o inevitável aumento de custos para os utentes e diz que as reuniões, alegadamente secretas, são uma conspiração não só contra o SNS mas também contra o Reino Unido.