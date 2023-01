Jeremy Renner partilha mensagem após cirurgias

© Valerie Macon/AFP

Por Carolina Rico 04 Janeiro, 2023 • 10:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ator Jeremy Renner foi submetido a duas cirurgias e está internando nos cuidados intensivos após ter ficado ferido com gravidade na sequência de um acidente com um limpa-neves.

Relacionados Ator Jeremy Renner em estado crítico após acidente enquanto limpava neve

O norte-americano que interpreta o super-herói Hawkeye (Gavião Arqueiro) nos filmes e séries da Marvel, publicou uma mensagem nas redes sociais onde agradece o apoio dos fãs, apesar de estar "demasiado lixado para escrever".

View this post on Instagram A post shared by Jeremy Renner (@jeremyrenner)

A representante de Jeremy Renner disse à imprensa norte-americana que o ator está "consciente, conversa e está de bom humor", a evoluir positivamente.

Jeremy Renner ficou esta segunda-feira ferido na sequência de um acidente enquanto limpava neve numa das suas propriedades no Nevada e foi transportado para o hospital em estado crítico.

Segundo o xerife do condado de Washoe, Darin Balaam, a investigação ao caso concluiu que se tratou de "um acidente trágico", sem indícios de crime.

Depois da tempestade na passagem de ano que levou a acumulação de mais de 90 centímetros de neve, Jeremy Renner usou o seu PistenBully (um limpa neves do tipo Sno-Cat) para libertar um carro que estaria coberto pela neve e acabou por ser atropelado pelo equipamento com seis toneladas de peso.

Depois de ter conseguido libertar o carro, Renner saiu do limpa-neves para falar com um familiar quando o PistenBully começou a deslizar. Numa tentativa de parar o limpa-neves, o ator tentou voltar ao lugar do condutor mas foi albardado.

O xerife elogiou ainda o ator como um "grande vizinho" que usava o seu limpa-neves para abrir estradas nas redondezas. "É uma daquelas pessoas que fazem coisas sem que nos apercebamos quem foi, mas que fez um tremendo impacto na comunidade".

Jeremy Renner, de 51 anos, é também conhecido pelos papéis que desempenhou nas sagas Jason Bourne e Missão Impossível, mas foram os filmes dramáticos "Estado de Guerra" e "A Cidade" que lhe valeram duas nomeações para os Óscares, nas categorias Melhor Ator e Melhor Ator Secundário, respetivamente.