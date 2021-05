"Jerusalém, a revolta de uma geração" ou a engrenagem infernal

© Reprodução parcial da capa do jornal Le Temps (Suiça)

Por Ricardo Alexandre 12 Maio, 2021 • 08:04

Israel e gaza trocam foguetes e bombardeamentos massivos, lê-se no título que acompanha a foto em que se vê uma coluna de fumo negro a subir nos céus lá em Gaza, junto a uma das sedes do movimento Hamas... foto na capa do El País...

Em França, no Humanité, jovens de caras tapadas atiram pedras, há quem lhe chame a Terceira Intifada... este diário francês escreve sobre a foto: "Jerusalém, a revolta de uma geração"...

Já o Le Monde, põe em manchete a frase: "De Jerusalém a Gaza, a escalada assassina"...

Volto a Espanha... O diário ABC foi até outro drama humanitário... "as costas venezuelanas no Rio grande"... um homem em pé, com uma mala à cabeça e a tentar segurar a mulher e ela a tentar segurar o filho e deles só se vê as cabeças fora de água... "Milhares de pessoas fogem da miséria do regime de Maduro e tentam cruzar a nado a fronteira do México com os Estados Unidos...

No La vanguardia, escreve-se que Espanha tem um défice de 120 mil enfermeiros...

Já os jornais galegos estão cheios de otimismo... O Voz da Galiza ao dizer que já há 1 milhão de galegos vacinados com as duas doses.... O Correo Gallego ao citar o presidente do governo da região, Albert Feijóo, "se formos prudentes, em julho poderemos estar sem máscaras"...

De novo em França...

Novos tempos... no Libération, toda a capa com a "uberização: as novas redes da prostituição"...

O La Libre da Bélgica, sobre o fundo de céu azul, fala-nos sobre as 5 etapas para o regresso á vida normal... são 5 momentos, de 9 de junho a 1 de setembro.

Já o Le Temps da Suiça destaca em manchete "dez questões para uma vacina"... mas a foto de capa é em registo BD também de Jerusalém - a engrenagem infernal - e o editorial leva o título "Jerusalém está para ser tomada"...

O Jornal de Angola diz em manchete que o executivo, o governo, está empenhado na melhoria da qualidade dos professores.